İnşaat firması ofisinde çıkan yangın söndürüldü
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İnşaat firması ofisinde çıkan yangın söndürüldü

25.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:43

Olay yerindeki ambulans Yanan inşaat şirketine ait ofis Aydın'da inşaat firması ofisinde çıkan yangın söndürüldü AYDIN (AA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir inşaat şirketine ait ofiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay yerindeki ambulans

Yanan inşaat şirketine ait ofis Aydın'da inşaat firması ofisinde çıkan yangın söndürüldü

AYDIN (AA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir inşaat şirketine ait ofiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydın-İzmir kara yolundaki bir inşaatın ofisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

İnşaat bekçisi olduğu öğrenilen ve dumandan etkilenen Şemsettin Uçar'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Uçar'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Ekipler, yangının ofisteki kömür sobasından çıkmış olabileceğini bildirdi.

İnşaat firması ofisinde çıkan yangın söndürüldü
İnşaat firması ofisinde çıkan yangın söndürüldü
İnşaat firması ofisinde çıkan yangın söndürüldü
İnşaat firması ofisinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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