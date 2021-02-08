İki ev yanarak kullanılamaz hale geldi
08.02.2021 02:17 | Son Güncelleme: 08.02.2021 02:22
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki katlı evde çıkan ve bitişikteki binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki katlı evde çıkan ve bitişikteki binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hacıfeyzullah Mahallesi Gökçen Sokak'taki Cezmi Fıstıkçı'ya ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler bitişikteki iki katlı binaya sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iki ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun