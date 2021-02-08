İki ev yanarak kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İki ev yanarak kullanılamaz hale geldi

08.02.2021 02:17 | Son Güncelleme: 08.02.2021 02:22

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki katlı evde çıkan ve bitişikteki binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki katlı evde çıkan ve bitişikteki binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacıfeyzullah Mahallesi Gökçen Sokak'taki Cezmi Fıstıkçı'ya ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler bitişikteki iki katlı binaya sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iki ev kullanılamaz hale geldi.

İki ev yanarak kullanılamaz hale geldi
İki ev yanarak kullanılamaz hale geldi
İki ev yanarak kullanılamaz hale geldi
İki ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Çiğdem Karaaslan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Buse Varol Cem Yılmaz Barış Manço
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Deniz Türüç Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa İzmir Kadıköy Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İki ev yanarak kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 02:22:30. #1.16#
title