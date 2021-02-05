Son dakika haberleri: Aydın'da geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
05.02.2021 23:17 | Son Güncelleme: 05.02.2021 23:20
Son dakika gündem haberi... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geri manevra yapan ticari aracın çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geri manevra yapan ticari aracın çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ömer Sarı yönetimindeki 09 BDR 13 plakalı hafif ticari araç, Karaova Mahallesi'nde, geri manevra sırasında Muammer Keleş'e (81) çarptı.
Sürücü Sarı, kazayı fark edince Keleş'i aracına alarak Kuşadası Devlet Hastanesine götürdü.
Muammer Keleş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun