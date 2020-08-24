Son dakika haberleri... Aydın'da emniyet personeline yangına müdahale eğitimi
Son dakika gündem haberine göre Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde, polis memurlarına, yangın söndürme eğitimi verildi.
24.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:09
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde, polis memurlarına, yangın söndürme eğitimi verildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında Eğitim Çavuşu Niyazi Karabıyık tarafından verilen teorik eğitimin ardından, yangına müdahale şekilleri uygulamalı olarak anlatıldı.
Niyazi Karabıyık, polis memurlarına yangına müdahale konusunda verilen eğitiminin büyük fayda sağladığını dile getirdi.
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Kaynak: AA