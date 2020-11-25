Son dakika haberleri: Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri: Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

25.11.2020 23:51 | Son Güncelleme: 25.11.2020 23:54
Son dakika haberleri: Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberi: Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Dağkaraağaç Mahallesi'nde bulunan zeytin bahçesinde Metin Kahya Sürmüş (76) idaresindeki 35 K 2021 plakalı traktör devrildi.

Kazada yaralanan Sürmüş, sağlık ekiplerince Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Burada yapılan müdahaleye rağmen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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