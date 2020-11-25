Son dakika haberleri: Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
25.11.2020 23:51 | Son Güncelleme: 25.11.2020 23:54
Son dakika haberi: Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Dağkaraağaç Mahallesi'nde bulunan zeytin bahçesinde Metin Kahya Sürmüş (76) idaresindeki 35 K 2021 plakalı traktör devrildi.
Kazada yaralanan Sürmüş, sağlık ekiplerince Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahaleye rağmen yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık