Son dakika haberleri: Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberi: Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Dağkaraağaç Mahallesi'nde bulunan zeytin bahçesinde Metin Kahya Sürmüş (76) idaresindeki 35 K 2021 plakalı traktör devrildi.

Kazada yaralanan Sürmüş, sağlık ekiplerince Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık