Son dakika haberleri... Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Son dakika güncel haberine göre Aydın'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Aydın'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde silah seslerinin ardından bir kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Tabancayla ağır yaralandığı tespit edilen G.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın failleri olduğu ileri sürülen G.E, B.E ve F.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA