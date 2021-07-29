Son dakika haberleri: Aydın'da biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın İncirliova ilçesinde biyogaz tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde biyogaz tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sınırteke Mahallesi'ndeki elektrik üretimi yapılan tesiste, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Biyogazın depolandığı alana sıçrayan yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol