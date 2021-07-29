Son dakika haberleri: Aydın'da biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri: Aydın'da biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Aydın'da biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın İncirliova ilçesinde biyogaz tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde biyogaz tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sınırteke Mahallesi'ndeki elektrik üretimi yapılan tesiste, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Biyogazın depolandığı alana sıçrayan yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri: Aydın'da biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Aydın'da biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Aydın'da biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Aydın'da biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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