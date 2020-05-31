Son dakika haberleri! Aydın'da bir tarlada cenin bulundu Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir tarlada cenin bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir tarlada cenin bulundu. Alınan bilgiye göre, bir vatandaş Yıldıztepe Mahallesi'nde bir tarlanın kenarında cenin görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası cenin, otopsi yapılmak üzere Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü. Kaynak: AA