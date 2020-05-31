Son dakika haberleri! Aydın'da bir tarlada cenin bulundu
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Son dakika haberleri! Aydın'da bir tarlada cenin bulundu

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir tarlada cenin bulundu.

Son dakika haberleri! Aydın'da bir tarlada cenin bulundu
31.05.2020 18:37 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:37

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir tarlada cenin bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir vatandaş Yıldıztepe Mahallesi'nde bir tarlanın kenarında cenin görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası cenin, otopsi yapılmak üzere Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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