Son dakika haberleri: Aydın'da bir kadın, tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
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Son dakika haberleri: Aydın'da bir kadın, tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

17.10.2020 17:47 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:51
Son dakika haberleri: Aydın'da bir kadın, tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Son dakika haberine göre Aydın'ın Kuyucak ilçesinde mayıs ayında kaçırıldıktan sonra polis tarafından kurtarılan kadın, davalı olduğu kişilerin ailesi tarafından tehdit edildiği iddiasıyla şikayette bulundu.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde mayıs ayında kaçırıldıktan sonra polis tarafından kurtarılan kadın, davalı olduğu kişilerin ailesi tarafından tehdit edildiği iddiasıyla şikayette bulundu.

Başaran Mahallesinde yaşayan Ayşe K, 19 Mayıs'ta eniştesi B.K (39) ve kardeşi A.K (35) tarafından kaçırıldığını, polis ekiplerince kurtarıldığını söyledi.

Kendisini kaçıran kişilerin tutuklandığını, davalarının devam ettiğini ifade eden Ayşe K, zanlılardan B.K'nın cezaevine girmeden önce kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü.

Dava sürecinde eniştesinin yakınlarının da şikayetten vazgeçmesi için kendisini tehdit ettiğini öne süren Ayşe K, "Kasım ayında duruşma var. Ölmekten korkuyorum. Karşı tarafın yakınlarından her gün tehdit alıyorum. Davamı geri çekmem için bana para bile teklif ediyorlar. Kadın cinayetlerinden biri olmak istemiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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