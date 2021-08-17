Son dakika haberleri... Aydın'da asker eğlencesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Aydın'da asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Aydın'da asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'deki bir sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan grup, tabanca ve tüfekle olay yerine dönerek tartıştıkları kişilere ateş açtı.

Olayda A.B. (49) ve A.K. (32) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun