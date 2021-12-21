Apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'ın İncirliova ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
İstiklal Mahallesi'nde bulunan apartmanın 3. katındaki Fatma Simsar'a (47) ait evde yangın çıktı.
Binada bulunanlar dumanı fark ederek durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın, evde hasara neden oldu.