Son dakika haberleri: Aydın'da ambulans devrildi, 6 yaralı
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Son dakika haberleri: Aydın'da ambulans devrildi, 6 yaralı

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin hasta taşıyan ambulansa çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

27.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:36

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin hasta taşıyan ambulansa çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bayındırlık Kavşağı'nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın'daki hastaneye, yetişmeye çalışan MÇ. idaresindeki 09 R 0112 plakalı ambulansa kavşak içinde, F.K idaresindeki 09 EM 177 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile ambulans yola devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü F.K., ambulans şoförü M.Ç. ambulansın içinde bulunan bir çocuk hasta, hasta yakını ile birlikte 2 sağlık görevlisi olay yerine gelen ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Aydın-Denizli karayolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekici vasıtası ile kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Onur Durmuş/İHA)

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Son dakika haberleri: Aydın'da ambulans devrildi, 6 yaralı

Kaynak: İHA

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