Alüminyum doğrama atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alüminyum doğrama atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu

Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik İlçesi alüminyum doğrama atölyesinde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Aydın'ın Germencik İlçesi alüminyum doğrama atölyesinde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Germencik Sanayi Sitesi'nde bulunan Kazım Eren'e ait alüminyum doğrama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

Alüminyum doğrama atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu
Alüminyum doğrama atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu
Alüminyum doğrama atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu
Alüminyum doğrama atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu
Alüminyum doğrama atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu
Alüminyum doğrama atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu
Alüminyum doğrama atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu
Alüminyum doğrama atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu
Alüminyum doğrama atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

Kazdağları'ndan yüreklere su serpen haber! Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Kazdağları'ndan yüreklere su serpen haber! Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Barış Arduç Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Erol Bulut Arda Turan Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Alüminyum doğrama atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 01:18:25. #1.14#

title