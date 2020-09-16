Son dakika haberleri | Aydın'da altınlarının çalındığını iddia eden kadın jandarmaya başvurdu
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Son dakika haberleri | Aydın'da altınlarının çalındığını iddia eden kadın jandarmaya başvurdu

Gelen son dakika haberine göre Aydın'da bir kadının, oğlunu evlendirmek için biriktirdiği yaklaşık 100 bin lira değerindeki altının çalındığını ihbar etmesi sonrası jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Son dakika haberleri | Aydın'da altınlarının çalındığını iddia eden kadın jandarmaya başvurdu
16.09.2020 17:11 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:14

Aydın'da bir kadının, oğlunu evlendirmek için biriktirdiği yaklaşık 100 bin lira değerindeki altının çalındığını ihbar etmesi sonrası jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

İncirliova ilçesinin Arpadere Mahallesinde yaşayan Caviden Bilgin (65), evdeki yatakların arasına sakladığı içinde 5 adet beşi bir yerde, 6 adet de tam altın bulunan kesenin çalındığını iddia etti.

Jandarma, şikayet sonrası olayla ilgili çalışma başlattı.

Cavidan Bilgin, gazetecilere, incir seçmek için bahçeye çıktığını, eve döndüğünde eşyalarının dağınık olduğunu gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Evin kapısının açık olduğunu ve içerideki dolapta bulunan yatakların yere devrildiğini gördüm. Daha sonra altınları koyduğum yere baktım. Altınların yerinde olmadığını gördüm. Oğlum bekar, onu evlendirmek için yıllarca oğlumla birlikte çalışıp biriktirdik. 100 bin lira değerinde altın vardı, hırsızlar aldı götürdü. Geri getirir eve atarlar diye baktım ama halen daha bir şey yok. Kim götürdü bilemiyorum. Çocuğuma düğün yapacaktım. Benim evladıma bu yapılır mı? Bizim hayatımızı söndürdüler. Altınların geri getirilmesini istiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz."

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Kaynak: AA

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