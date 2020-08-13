Son dakika haberleri: Aydın'da 1204 şişe 'etil alkol' ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Aydın'da 1204 şişe 'etil alkol' ele geçirildi

Gelen son dakika haberlerine göre AYDIN'ın Didim ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde bir tekel markette 1204 şişe etil alkol ele geçirildi.

Son dakika haberleri: Aydın'da 1204 şişe 'etil alkol' ele geçirildi
13.08.2020 01:44 | Son Güncelleme: 13.08.2020 01:47

AYDIN'ın Didim ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde bir tekel markette 1204 şişe etil alkol ele geçirildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iş yerlerini denetledi. Çamlık Mahallesi'nde yapılan denetim sırasında, bir tekel markette 1 litrelik toplam 1204 şişe etil alkol ele geçirildi. Etil alkollere el konulurken, market sahibi A.T.'ye ise 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı Spor
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Magazin
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! 'CHP Genel Başkanı kim olmalı?' sorusunda İnce sürprizi Politika
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı Magazin
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Ekonomi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi Güncel
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu
Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Bakan Ersoy, 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı
Bakan Ersoy, "Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor" iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım: Doğu Akdeniz'deki askeri güç artırılacak
Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım: Doğu Akdeniz'deki askeri güç artırılacak
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti
İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti
UEFA'dan şok karar! Futbolcularında koronavirüs çıkan takım hükmen mağlup sayıldı
UEFA'dan şok karar! Futbolcularında koronavirüs çıkan takım hükmen mağlup sayıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Demet Akalın Yeşim Salkım Merve Boluğur
Spor Falcao Ali Koç Erol Bulut Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Çocuk Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Aydın'da 1204 şişe 'etil alkol' ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 01:48:19. #1.15#
title