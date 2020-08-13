Son dakika haberleri: Aydın'da 1204 şişe 'etil alkol' ele geçirildi
Gelen son dakika haberlerine göre AYDIN'ın Didim ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde bir tekel markette 1204 şişe etil alkol ele geçirildi.
13.08.2020 01:44 | Son Güncelleme: 13.08.2020 01:47
AYDIN'ın Didim ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde bir tekel markette 1204 şişe etil alkol ele geçirildi.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iş yerlerini denetledi. Çamlık Mahallesi'nde yapılan denetim sırasında, bir tekel markette 1 litrelik toplam 1204 şişe etil alkol ele geçirildi. Etil alkollere el konulurken, market sahibi A.T.'ye ise 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.
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Kaynak: DHA