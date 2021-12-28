Son dakika haberleri... Aydın'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin tır sürücüsü tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına karışan tırın sürücüsü tutuklandı.

Kazada kendisi de yaralanan tır sürücüsü A.K'nin (64) Germencik Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı. Gözaltına alınan A.K, jandarmadaki işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Aydın-İzmir kara yolunun Naipli Mahallesi mevkisinde dün A.K. (64) idaresindeki 09 BAY 222 plakalı tır, karşı yönden gelen Sezgin Atay'ın (45) kullandığı 09 ADL 162 plakalı panelvan ve Göksu Selen (54) yönetimindeki 09 AEA 112 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Panelvan sürücüsü Atay, kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Sürücüler A.K. ve Selen ile araçlarda bulunan Abdullah Atay (36) ve Ahmet Gelmez (50) yaralanmıştı.

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri

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