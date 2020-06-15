Son dakika haberleri! Ayder Yaylası altyapı çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
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Son dakika haberleri! Ayder Yaylası altyapı çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapatıldı

Son dakika habere göre Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası, otopark ve altyapı çalışmaları nedeniyle belirli sürelerle araçların giriş çıkışına kapatıldı.

Son dakika haberleri! Ayder Yaylası altyapı çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
15.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:10

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası, otopark ve altyapı çalışmaları nedeniyle belirli sürelerle araçların giriş çıkışına kapatıldı.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Ayder'de otopark çalışmasının başladığını, ayrıca altyapı, kanalizasyon ve su hattı yenileme çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, Ayder şehir içi geçiş yolu altyapı çalışmalarının sağlıklı ve hızlı bitirilebilmesi için İl Trafik Komisyonu kararıyla 1 Temmuz'a kadar her gün 08.00-12.00 ile 13.30-17.00 saatleri arasında yolun araç trafiğine kapatıldığını kaydeden Haşimoğlu, "Halkımızın ve misafirlerimizin anlayış göstereceğine inanıyor, verdiğimiz rahatsızlıktan özür diliyoruz." ifadesine yer verdi.

Osman Haşimoğlu, yaya trafiği ile ilgili bir sorun olmadığına işaret ederek, vatandaşlardan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha iyi bir Ayder için anlayış beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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