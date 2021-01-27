Son dakika haberleri! Aydeniz Et Balıkesirspor, Mert Örnek ve Erdal Öztürk'ü transfer etti

Son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, futbolcular Mert Örnek ve Erdal Öztürk'ü kadrosuna dahil etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, futbolcular Mert Örnek ve Erdal Öztürk'ü kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezon Sancaktepe FK forması giyen Mert Örnek ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık, Ankara Keçiörengücü forması giyen Erdal Öztürk'le de sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, imza törenine kulüp başkanı Ümit Arslan'ın da katıldığı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya