Son dakika haberleri: Aydeniz Et Balıkesirspor, Cemal Kızılateş'i transfer etti
26.01.2021 21:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 21:18
Edinilen son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, ön libero Cemal Kızılateş'i kadrosuna dahil etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, ön libero Cemal Kızılateş'i kadrosuna dahil etti.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, Ukrayna 2. Ligi takımlarından Volyn Lutsk forması giyen Cemal Kızılateş ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
Paylaşımda, Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan ve Cemal Kızılateş'in katıldığı imza törenine ait fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak