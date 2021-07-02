Son dakika haberleri | Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız bayrak isimdir'
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Son dakika haberleri | Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız bayrak isimdir'

Son dakika haberleri | Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız bayrak isimdir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştirirken, "Sömürge valiliği onların zihinlerinde var.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştirirken, "Sömürge valiliği onların zihinlerinde var. Onlar vazife bulsalar Allah muhafaza tam da o pozisyonu alırlar" dedi.

Aydemir Sert Tepki Verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştiren Milletvekili Aydemir, "Önceki gün bir parti başkanı 'sömürge valisi' diye Sayın Cumhurbaşkanımıza niteleme yapıyor. Bu, siyasetin derekesinin ne derece düşürülebileceğini ifade için bir örnektir. Ben bunu duyunca utandım, sıkıldım ve bunlar kendilerini milli, milliyetçi diye tarif ediyorlar.' kaydını düştü.

'Böyle bir siyaset çizgisi olamaz'

Milletvekili Aydemir, 'Eğer bunlar milliyse, milliyetçilik buysa vatana ihanetin adı nasıl olacak? Bu milletin, milli iradenin seçtiği, yüzde 50'nin üzerinde oy verip vazifeye getirdiği bir bayrak isim yaklaşık 19 yıldır milletimize hizmet ediyor. Kaldı ki öyle bir hizmet ki, 'sömürge valisi' diyor ya dünyaya ayar veren bir isim Sayın Cumhurbaşkanımız. Sömürge valiliği onların zihinlerinde var. Onlar vazife bulsalar Allah muhafaza tam da o pozisyonu alırlar. Sömürge valisi pozisyonunu onlar alırlar. Edep, haya, utanma yok. Böyle bir siyaset çizgisi olamaz." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Dokunulmazlık Fezlekesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık fezlekesinin Meclis'e geldiğini belirten Milletvekili Aydemir, "Ben şahsen o partiden olmamama rağmen oradaki milletvekillerinin yerinde olmayı hiç istemezdim diye düşünüyorum, utanıyorum çünkü. Bir genel başkanın fezlekesi buraya geliyorsa acaba ne tür hatalar yapıyor da 27 defa hukuk böyle bir talepte bulunuyor. Bu ayıp bunlara yeter." ifadelerini kullandı.

TBMM Gündemine de değinen AK Parti TBMM grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hayvan haklarına yönelik çalışmalarının gelecek hafta TBMM'de görüşüleceğini söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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