Aydem Enerji'ye "Great Place to Work" sertifikası

Aydem Enerji, iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda 60'tan fazla ülkede hizmet veren Great Place to Work Enstitüsünün yürüttüğü program kapsamında sertifika almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydem Enerji çatı şirketi Aydem Holding ve bünyesindeki Aydem Perakende, Gediz Perakende, Aydem Yenilenebilir Enerji, GDZ Enerji Yatırımları, Elsan, Extranet, Parla, Tümaş, Yatağan ve Yeni Filo şirketleri, çalışanlarının değerlendirmeleriyle iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti alanında başarılı bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Üst Yöneticisi (CEO) İdris Küpeli, çalışanların şirketini, şeffaflık, takım ruhu ve güven kültürüne dayalı "harika bir iş yeri" ortamı olarak görmesinin gurur ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Great Place to Work Türkiye tarihinde bir ilke imza atarak, ilk ve tek seferde 11 grup şirketiyle birlikte sertifikalandırılmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 2021'de de insan kaynağımızı yüzde 10 büyüterek çalışanlarımız için mutlu bir iş yeri sağlamaya ve onlardan aldığımız güçle daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aydem Enerji, elektrik üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında faaliyet gösteriyor. Türkiye'ye yayılan 27 santrali ve 1965 megavat kurulu güç ile yıllık 10 bin 044 gigavatsaat elektrik enerjisi üretiyor. Dünya genelinde 60'tan fazla ülkede hizmet veren Great Place to Work Enstitüsünün yürüttüğü programa katılan Aydem Enerji ve bünyesindeki şirketlerin 11 bin çalışanı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay