Son dakika haberleri: Ayasofya önünde akşam namazı kılındı Gelen son dakika haberlerine göre Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla birlikte Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar cemaat oluşturarak akşam namazı, ardından da şükür namazı kıldı.

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla birlikte Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar cemaat oluşturarak akşam namazı, ardından da şükür namazı kıldı. Danıştay 10. Dairesi İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Ayasofya'yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararın ardından Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar, tekbirler getirerek kararı sevinçle karşıladı. Ayasofya'da toplanan vatandaşlar dualar ederken, bazı vatandaşlar ise Türk bayrağı açtı. Akşam saatlerinde Ayasofya önünde bulunan kalabalık ise akşam namazını, ardından da şükür namazı kıldı. (İHA) Kaynak: İHA