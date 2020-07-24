Son dakika haberleri! Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk hutbe okundu (4)
Son dakika haberlerine göre Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ilk hutbeyi okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor.
24.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:15
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ilk hutbeyi okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor. Yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun." dedi.
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Kaynak: AA