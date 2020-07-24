Son dakika haberleri | AYASOFYA CAMİİ ÖNÜ BOŞALTILDI
Son dakika güncel haberi: Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL DHAAyasofya Camii önü alınacak olan güvenlik önlemleri nedeniyle boşaltıldı.
24.07.2020 00:09 | Son Güncelleme: 24.07.2020 00:16
Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL DHA
Ayasofya Camii önü alınacak olan güvenlik önlemleri nedeniyle boşaltıldı. Yetkililer tarafından yapılan anonsla cami önünde yapılacak olan güvenlik tebbirleri kapsamında bekleyenlerin bölgeden ayrılması istendi. Anons üzerine cami önünde bekleyen vatandaşlar alanı boşalattı.
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Kaynak: DHA