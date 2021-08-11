Son dakika haberleri: Ayancık'taki sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarılıyor
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Son dakika haberleri: Ayancık'taki sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarılıyor

Son dakika haberleri: Ayancık'taki sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarılıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanağın ardından çayın taşması sonucu mahsur kalan vatandaşların helikopter ile kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanağın ardından çayın taşması sonucu mahsur kalan vatandaşların helikopter ile kurtarılması için çalışma başlatıldı.

İlçede Ayancık Çayı'nın taşması sonucu birçok vatandaşın bulundukları yerde mahsur kaldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca gönderilen kurtarma helikopteri ilçeye ulaştı.

Sinop İl Özel İdaresi şantiyesi ile bazı köylerde mahsur kalan vatandaşlar, helikopter ile güvenli bölgelere taşınıyor.

İlçedeki kurtarma operasyonuna iş makinaları da destek veriyor.

Öte yandan Sinop-Ayancık karayolunda 2 noktada yaşanan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yoldaki heyelanın temizlenme çalışmaları sürüyor.

Kurtarma ekiplerinin ilçeye Türkeli, Çatalzeytin ve Kastamonu karayolu üzerinden ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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