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Son dakika haberleri: Ayakkabı hırsızları kameralara yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Ayakkabı hırsızları kameralara yakalandı

Son dakika haber: Adıyaman'da bir binaya girerek ayakkabı hırsızlığı yapan 2 şahıs kameralara yakalandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir binaya girerek ayakkabı hırsızlığı yapan 2 şahıs kameralara yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi TOKİ'lerde bulunan 7 katlı bir binaya giren kimliği belirsiz 2 şahıs, binada bulunan dairelerin önündeki ayakkabıları gözüne kestirdi. Daireler önünde bulunan ayakkabıları alan şahıslar, güvenlik kameralarına yakalandı. Şahıslar binada bulunan çok sayıda ayakkabı çalarak kayıplara karıştı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, 3. Sayfa, Haberler

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