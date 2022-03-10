Son dakika haberleri: Ayakkabı hırsızları kameralara yakalandı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir binaya girerek ayakkabı hırsızlığı yapan 2 şahıs kameralara yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi TOKİ'lerde bulunan 7 katlı bir binaya giren kimliği belirsiz 2 şahıs, binada bulunan dairelerin önündeki ayakkabıları gözüne kestirdi. Daireler önünde bulunan ayakkabıları alan şahıslar, güvenlik kameralarına yakalandı. Şahıslar binada bulunan çok sayıda ayakkabı çalarak kayıplara karıştı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa