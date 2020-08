Son dakika haberleri... Ayakkabı boyacısı, kazandığının yarısını sokak hayvanlarına harcıyor Gelen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da, ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Kadir Aydoğmuş (36), her gün kazandığı paranın yarısını sokak hayvanlarına mama alarak harcıyor.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde yaşayan Kadir Aydoğmuş, yıllardır ayakkabı boyacılığı ve gündelik işler yaparak geçimini sağlıyor. Aydoğmuş, bir yıl önce evine gittiği sırada bir kedinin aç olduğunu fark etmesi üzerine mama alarak besledi. O günden sonra sokak hayvanlarına karşı duyarlı olan Aydoğmuş, günlük olarak kazandığı paranın yarısını sokak hayvanları için ayırıyor. Kentin çeşitli semtlerinde sabahın erken saatlerinde ayakkabı sandığı alarak gezen Aydoğmuş, işini bitirdikten sonra bu kez sokak hayvanları için cadde cadde sokak sokak gezerek mama bırakıyor. Hayvanları beslediği mahallelerde oturanların da takdirini toplayan Aydoğmuş, sokak hayvanlarına yardımlarıyla tanınıyor. Ayakkabı sandığına köpek ve kedilerinde mamayla olan fotoğrafını yapıştıran Aydoğmuş, bu şekilde de dikkatleri üzerine çekiyor.

KAZANCININ YARISI SOKAK HAYVANLARINAAydoğmuş, sabah bisikletiyle evden çıktığını ve gün içinde ayakkabı boyacılığının yanı sıra çorap da sattığını ifade ederek, "Günlük elde ettiğim gelirin yarısını sokak hayvanlarına ayırıyorum. Kediler için mama, köpekleri için ise et alıyorum. Geri kalanıyla bir ekmek alırsam eğer bana yeter Allah'a çok şükür. Bu mahallenin kedilerine bir yıldır bakıyorum. 4-5 aydır da Diyarbakır 'ın birçok semtine gidip geliyorum. Her akşam evimin önündeki kediler aç geziyordu. Yemek veriyordum. Anlatılamaz bir duygu. Yedikten sonra yanıma geldi bir iki gün. Ondan sonra dedim ki bu hayvan böyleyse diğerleri de öyledir. Ben de bütün katkımı onlara vermeye başladım. İnsanlar imkanları yoksa ve hiçbir şey yapamıyorsa bile su alıp bıraksınlar köşeye. En basit örneği kasaptan 5 TL'lik et alsınlar versinler bu benim çağrımdır onlara" dedi.

30 yıllık esnaf Ömer Altındağ, Aydoğmuş'un örnek bir davranış sergilediğini belirterek, "Hayvanseverler nadir kaldı. Onu tebrik ediyorum, bu duyarlılığından dolayı. Bütün mahallede onu seviyor" diye konuştu.

