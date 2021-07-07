Son dakika haberleri | AYAĞINDAN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRIYI GÜLEREK ANLATTI

Son dakika haberleri: ADANA'da, motosikletli saldırganın tabancayla rastgele ateş açtığı kahvede oturan Soner Aslan (46) bacağından, Edip Özşahin (60) ise ayağından vurularak yaralandı.

ADANA'da, motosikletli saldırganın tabancayla rastgele ateş açtığı kahvede oturan Soner Aslan (46) bacağından, Edip Özşahin (60) ise ayağından vurularak yaralandı. Ambulansı bekleyen Özşahin'in, yanındakilere olayı gülerek anlatması dikkat çekti.

Olay, saat 16.00 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, motosikletle önüne geldiği kahveye doğru tabancayla rastgele ateş açtı. Kahvede oturan Soner Aslan bacağından, Edip Özşahin ise ayağından vurulup, yaralandı. Silahlı saldırgan ise motosikletle olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada ambulansı bekleyen yaralı Özşahin'in, olayı yanındakilere gülerek anlatması dikkat çekti. İhbarla gelen sağlık ekibi, Soner Aslan ile Edip Özşahin'i ambulansla hastaneye götürdü. Polis ise silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı