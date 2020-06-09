Son dakika haberleri... Ayağına poşet dolanan martı için seferber oldular
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Son dakika haberleri... Ayağına poşet dolanan martı için seferber oldular

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sorumsuzca denize atılan bir naylon poşetin ayağına takıldığı martıyı vatandaşlar ve itfaiye ekipleri ölümden kurtardı.

Son dakika haberleri... Ayağına poşet dolanan martı için seferber oldular
09.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:14

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sorumsuzca denize atılan bir naylon poşetin ayağına takıldığı martıyı vatandaşlar ve itfaiye ekipleri ölümden kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın tanınmış restoran işletmecilerinden İzzet Durko, eşi Makbule Durko ile deniz kıyısında bir kafeteryada çay içerken, suyun içinde bir martının çırpındığını ve tüm çabalarına rağmen suyun üzerinden havalanamadığını fark etti.

Hemen telefonuyla hayvanın bu zor anlarını videoya çekerek, takipçisi olduğu sosyal medya hesabından paylaşan Durko'nun bu paylaşımı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği yetkilileri ile Sahil Güvenlik ve duyarlı vatandaşlar tarafından karşılık buldu.

Suda çırpınan zavallı kuşun çırpınmalarına kayıtsız kalmayan İzzet Durko, restoranında çalışan bir personelini bulunduğu kefeteryaya çağırdı. Gelen personel hemen denize atladı. Tam da bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri de suya girerek bacağına takılan poşet yüzünden saatlerce çırpınan ve artık bitkin düşen martıyı kıyıya çıkardı.

Kıyıya çıkarılan martı, ayağındaki poşetten kurtarıldıktan sonra yeniden denize salındı. Bir süre deniz üzerinde yüzen martı daha sonra havalanarak gökyüzünde kayboldu.

Martının denizden çıkarılıp, ayağına takılan poşetten kurtarıldıktan sonra denize salınması ve bir süre sonrada havalanarak gözden kaybolması deniz kıyısında izleyen vatandaşlar, sonucun mutlu bitmesini dakikalarca alkışlayarak kutladı.

Muhabirimize açıklamalarda bulunan İzzet Durko, sabah saatlerinde yine bir rastlantı sonucunda sosyal medyadaki kendi hesabımdan bir paylaşımda; denizde balıkçılık yapmak üzere açılan bir teknenin, denizde balık olmamasından şikayet etmesi ve denize ağ attığında, denizdeki lüks yatların mangal yaptıktan sonra mangalın kor ve küllerini denize dökmeleri sonucunda insanoğlu tarafından hoyratça denizin kirletilmesine ait bir videonun bulunduğunu anlattı.

ÇAYINI YUDUMLARKEN MARTIYI FARK ETTİ

Restorandaki işleri bittikten sonra günün yorgunluğunu eşiyle birlikte deniz kıyısındaki bir kafeteryada çay içerek çıkarmak isterken, suyun içinde çırpınan martıyı fark ettiğini kaydeden Durko, "Sanki sabahki paylaşımımı desteklercesine, suda çırpınan talihsiz martının da biz insanoğlunun gelişigüzel her şeyi denize attıklarımızdan biri olan bir naylon poşetin bacağına takılması sonucunda havalanamadığını gözlemledim. İçine su dolan poşetin ağırlığından dolayı zavallı hayvan uçamıyordu. Ben bir süre sonra o poşetten martının kurtulacağını düşünüyordum. Ancak uzun bir süre geçmesine rağmen hayvan o poşetten kurtulamamıştı. Bunun üzerine önce itfaiyeyi aradık. Sonrasında da ben sosyal medyanın gücüne inandığım için zavallı hayvanın bu durumunu sosyal medyadan paylaşırsam, hemen etrafta bulunan bir balıkçı teknesinin gelip talihsiz hayvana yardımcı olabileceğini düşündüm. Bu amaçla kısa bir video çektim ve bu durumu takipçilerimle paylaştım. Bu paylaşımın altına hemen Sahil Güvenlik ile itfaiye ekipleri cevaplar yazarak harekete geçtiler. Onlar gelinceye kadar kendime ait restoranda çalışan bir personelimi çağırdım. Suya girip martıya yardım etmeye çalıştı. Biraz geç kalınca bu kez itfaiye ekipleri yetişti. Bir itfaiye eri denize atladı ve martıyı kıyıya çıkardı. Talihsiz hayvanın ayağındaki poşeti çıkardık ve martıyı yeniden özgürlüğüne kavuşturmak adına doğaya salmayı başardık" dedi.

"HEPİMİZ DOĞAYI TEMİZ TUTUP KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Martının poşetten kurtulduktan sonra bir süre daha uçamadığını ve önce denizde bir süre yüzmeye başladıktan sonra havalandığını aktaran İzzet Durko, "Martının kurtarılmasının ardından sahilde durumu izleyen vatandaşların alkışları çok hoşuma gitti. Doğadaki tüm canlıların yaşama hakkının, insanlar tarafından alınmaması gerekiyor. Biz insanoğlunun denize attığımız her şeyin bizlere başka yönlerden olumsuz olarak döneceğinin bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini bu yaşadığımız olay tüm çıplaklığıyla göstermiş oldu. O canlının halen daha yaşamasından dolayı mutluyum ama bundan sonra hepimizin doğayı temiz tutup, koruma noktasında son derece dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

(Suat Salgın/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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