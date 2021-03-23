Son dakika haberleri... Ay sonuna kadar genel kurul yapmayan dernek ceza yiyecek

Son dakika gelişmesine göre DÜZCE (İHA) – Korona virüs nedeni ile uzun bir süre ertelenen Dernek genel kurulları, alınan kararlar sonrasında Mart ayı sonuna kadar yapılması için karar verildi.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs nedeni ile uzun bir süre ertelenen Dernek genel kurulları, alınan kararlar sonrasında Mart ayı sonuna kadar yapılması için karar verildi. Ay sonuna kadar genel kurulunu yapmayan derneklere cezai işlem uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı kısa bir süre önce yayınladığı genelge ile STK'ların genel kurul ve benzeri toplantılarını belirlenen şartlarda yapmasını açıklamıştı. Uzun bir süredir genel kurul yapamayan dernekler, alınan karar sonrasında genel kurullarını yapmaya başladı. Fakat Düzce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Düzce'de bir çok sivil toplum kuruluşunun halen daha genel kurullarını yapmadığı belirlendi. Derneklere genel kurul yapılması için çağrıda bulunulurken, Mart ayının sonuna kadar genel kurullarını yapmayan derneklere cezai işlem uygulanacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı