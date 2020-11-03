Son dakika haberleri | Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer: "Açık bir terör saldırısı altındayız"
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Son dakika haberleri | Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer: "Açık bir terör saldırısı altındayız"

03.11.2020 00:33 | Son Güncelleme: 03.11.2020 00:36
Son dakika haberleri | Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer:

Son dakika haberi... Avusturya'nın başkenti Viyana'daki çatışmalara ilişkin İçişleri Bakanı Karl Nehammer, "Şu an açık bir terör saldırısı altındayız." ifadesini kullandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki çatışmalara ilişkin İçişleri Bakanı Karl Nehammer, "Şu an açık bir terör saldırısı altındayız." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Nehammer, şehrin turistik bölgesi birinci Viyana'da polis ve saldırganlar arasında çıkan çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamada detay paylaşmazken, "Şu an açık bir terör saldırısı altındayız." şeklinde konuştu.

Öte yandan kamu yayıncı kuruluşu ORF'in İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, olayda ilk belirlemelere göre bir polisin ağır yaralandığı, saldırganlardan birinin öldürüldüğü bir diğerinin ise yakalandığı bildirildi.

Bu arada Viyana Ambulans Birimi Sözcüsü Daniel Melcher, Avusturya Haber Ajansı APA'ya yaptığı açıklamada, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu, henüz bir net bir tespitin yapılamadığını duyurdu.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, metro gibi toplu taşıma araçları hizmet vermiyor.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, henüz durum polis tarafından kontrol altına alınamadı, kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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