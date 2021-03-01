Son dakika haberleri: Avusturya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan bazı tedbirlerin hafifletilmesi kararlaştırıldı
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Son dakika haberleri: Avusturya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan bazı tedbirlerin hafifletilmesi kararlaştırıldı

01.03.2021 22:53 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:56
Son dakika haberleri: Avusturya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan bazı tedbirlerin hafifletilmesi kararlaştırıldı

Son dakika haberi... Avusturya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 ayı aşkın süredir kapalı tutulan restoranların dış mekanları 27 Mart'ta yeniden hizmete girecek.

Avusturya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 ayı aşkın süredir kapalı tutulan restoranların dış mekanları 27 Mart'ta yeniden hizmete girecek.

Başbakan Sebastian Kurz, beraberindeki heyetle düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 3 hafta önce alışveriş merkezleri, kuaför ve okulların açılması sonrasında ülkedeki vaka sayılarında beklendiği üzere artış yaşandığını kaydetti.

Kurz, vaka sayılarındaki artışın eyaletlere göre değişkenlik gösterdiğini, Vorarlberg eyaletinde günlük sayının diğer eyaletlere oranla daha düşük olduğunu, bu nedenle bu bölgede gastronomi başta olmak üzere kültür ve spor alanlarında uygulanan kısıtlamaların 15 Mart'ta kaldırılacağını ifade etti.

Eyaletler arasındaki farklılık nedeniyle bölgesel kararlar alınacağını dile getiren Kurz, Vorarlberg dışındaki 8 eyalette restoranların bahçe gibi dış mekanlarının 27 Mart'ta hizmete gireceğini söyledi.

Başbakan Kurz, gençlerin spor faaliyetlerine de izin verileceğini aktardı.

Avusturya'da son 24 saatte 1353 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 460 bin 849'a, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 13 artışla 8 bin 574'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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