Son dakika haberleri: Avusturya'da koronavirüs rekoru: 24 saatte 8 bin 241 vaka
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Son dakika haberleri: Avusturya'da koronavirüs rekoru: 24 saatte 8 bin 241 vaka

07.11.2020 16:36 | Son Güncelleme: 07.11.2020 16:41
Son dakika haberleri: Avusturya'da koronavirüs rekoru: 24 saatte 8 bin 241 vaka

Bir son dakika haberine göre Avrupa ülkelerinde koronavirüs (Covid-19) salgındaki artış sürüyor.

Avrupa ülkelerinde koronavirüs (Covid-19) salgındaki artış sürüyor. Fransa, İtalya, Portekiz'den sonra Avusturya'da son 24 saatte vaka sayısı 8 bin 241'i gördü. 

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü yeniden Avrupa oldu. Fransa, İtalya, Portekiz, İspanya'nın ardından Avusturya'da günlük vaka sayıları rekor seviyeye ulaştı.Avusturya'da son 24 saatte vaka sayısı 8 bin 241'i gördü. Avusturya'da bugüne kadar 147 bin 220 kişide koronavirüs tepit edilirken, aktif vaka sayısının 57 bin 570 olduğu ifade edildi. Koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1377 'ye yükseldiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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