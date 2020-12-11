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Son dakika haberleri... Avusturya'da aşırı sağcı hükümeti deviren "İbiza görüntülerini" kaydettiği iddia edilen kişi yakalandı

11.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:05
Son dakika haberleri... Avusturya'da aşırı sağcı hükümeti deviren

Edinilen son dakika haberine göre Avusturya'da geçen yıl merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümetinin devrilmesine yol açan ve dönemin Başbakan Yardımcısı aşırı sağcı lider Heinz Christian Strache'nin bütün görevlerinden istifa etmesine neden olan "İbiza skandalına" ait...

Avusturya'da geçen yıl merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümetinin devrilmesine yol açan ve dönemin Başbakan Yardımcısı aşırı sağcı lider Heinz Christian Strache'nin bütün görevlerinden istifa etmesine neden olan "İbiza skandalına" ait görüntüleri kaydettiği iddia edilen şahsın Almanya'nın başkenti Berlin'de yakalandığı duyuruldu.

Viyana Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, aşırı sağcı Strache'nin sözde bir Rus iş adamının yakınıyla İspanya'nın İbiza Adası'nda, "devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesi, ülkenin en çok satan gazetesinin belirli oranda hissesinin Ruslara satılması" gibi konuları içeren görüntüleri yasa dışı yollarla kaydettiği ileri sürülen özel dedektif Julian H'nin Berlin'de dün gözaltına alındığını doğruladı.

Açıklamada, şahsın ülkeye iade edilmesi için Alman makamlarıyla görüşmelerin başlatıldığı ancak iade sürecinin ne zaman gerçekleşeceğinin henüz bilinmediği kaydedildi.

Söz konusu özel dedektifin yaklaşık bir yıldır arandığına dikkat çekilen açıklamada, şahsın sorgulanması sonucunda olayın arkasındaki kişilerin ortaya çıkartılabileceği belirtildi.

İbiza skandalı

Avusturya'da Mayıs 2019'da dönemin Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı parti FPÖ'nün Genel Başkanı Stache ve aynı partinin Meclis Grup Başkanı Johann Gudenus'un İspanya'nın İbiza Adası'nda kendisini zengin bir Rus iş adamının yakını olarak tanıtan bir kadınla yaptığı görüntüler basında yer almıştı.

Görüntülerde, aşırı sağcı liderin Rusya'nın partisine destek vermesi durumunda, bazı devlet ihalelerinin bu ülkeye verilmesi ve Avusturya'nın en çok satan gazetesinin hisselerinin bir kısmının Ruslara satılması hususunda yardımcı olabileceğine yönelik ifadeleri, ülke tarihinin en ciddi krizi olarak değerlendirilmişti.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından dönemin Başbakanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı parti ile kurulan hükümeti sonlandırmış, erken seçim çağrısında bulunmuştu.

Konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında henüz elle tutulur bir gelişme kaydedilmezken, olayın araştırılmasına yönelik kurulan meclis komisyonunda başta Başbakan Kurz olmak üzere çok sayıda siyasetçinin görüşüne başvurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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