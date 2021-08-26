Avustralyalı çiftçi, Covid-19 tedbirleri nedeniyle cenazesine katılamadığı teyzesine koyunlarıyla veda etti
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Avustralyalı çiftçi, Covid-19 tedbirleri nedeniyle cenazesine katılamadığı teyzesine koyunlarıyla veda etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Avustralyalı çiftçi, Covid-19 tedbirleri nedeniyle cenazesine katılamadığı teyzesine koyunlarıyla veda etti Avustralya'da bir çiftçi, korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle cenazesine katılamadığı teyzesine koyunlarıyla çektiği görüntüyle veda etti.

- Avustralyalı çiftçi, Covid-19 tedbirleri nedeniyle cenazesine katılamadığı teyzesine koyunlarıyla veda etti

BRISBANE - Avustralya'da bir çiftçi, korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle cenazesine katılamadığı teyzesine koyunlarıyla çektiği görüntüyle veda etti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik sert tedbirlerin alındığı Avustralya ilginç bir olaya sahne oldu. Yeni Güney Galler'de karantinada olan Ben Jackson adlı çiftçi, teyzesinin Queensland eyaletinde düzenlenen cenaze törenine katılamadı. Cenazesine katılamadığı teyzesine farklı bir şekilde veda etmeye karar veren Jackson, koyunlarının yer aldığı bir görüntü çekti. Görüntüde, koyunların kalp şeklinde hizaya getirildiği görülüyor.

"Bu zamanlarda birini kaybetmek oldukça zor"

Jackson, 2 yıl boyunca kanserle mücadele eden teyzesi hakkında yaptığı konuşmada, "Maalesef başaramadı. Böyle kederli anlarda gerçekten çaresiz hissediyorsunuz, ne yapacağınızı ve ne söyleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Özellikle salgın döneminde kimse o sınırın kapanması ve yakınlarının yanında olamamak için hazırlanamaz, bu zamanlarda birini kaybetmek oldukça zor. Tabii ki Avustralya'da ve dünyada bu zor durumu yaşayan çok sayıda kişi var" dedi.

Jackson, çiftliği ziyaret etmeyi ve koyunlar hakkında konuşmayı her zaman sevmesi nedeniyle teyzesine koyunlarıyla veda etmesinin uygun olacağını düşündüğünü söyledi.

"Biraz çaresiz hissettim, sevgili teyzem Deb'e olan sevgimi nasıl gösterebileceğimi düşündüm. Sonra teyzem için 'biraz koyun sanatı' yapabileceğimi düşündüm. Kesinlikle seveceği ve değer vereceği bir şey" diyen Jackson, kalp şeklini oluşturma fikrinin hamile koyunlarını beslerken aklına geldiğini belirtti. Jackson, görüntüyü çekebilmek için 4 denemede bulunduğunu dile getirdi.

Öte yandan Jackson'ın sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntü kısa sürede büyük ilgi görerek çok sayıda etkileşim aldı.

Avustralyalı çiftçi, Covid-19 tedbirleri nedeniyle cenazesine katılamadığı teyzesine koyunlarıyla veda etti
Avustralyalı çiftçi, Covid-19 tedbirleri nedeniyle cenazesine katılamadığı teyzesine koyunlarıyla veda etti
Avustralyalı çiftçi, Covid-19 tedbirleri nedeniyle cenazesine katılamadığı teyzesine koyunlarıyla veda etti
Avustralyalı çiftçi, Covid-19 tedbirleri nedeniyle cenazesine katılamadığı teyzesine koyunlarıyla veda etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Avustralyalı çiftçi, Covid-19 tedbirleri nedeniyle cenazesine katılamadığı teyzesine koyunlarıyla veda etti - Haberler
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