Son dakika haberleri: Avustralya'dan Çin'e, casusluk suçlamasıyla yargılanan vatandaşı için "keyfi gözaltı" tepkisi

Son dakika gelişmesine göre Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin'de Avustralya vatandaşı yazar ve akademisyen Yang Hıngcün'ün 2019'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının "keyfi" bir uygulama olduğunu bildirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin'de Avustralya vatandaşı yazar ve akademisyen Yang Hıngcün'ün 2019'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının "keyfi" bir uygulama olduğunu bildirdi.

Payne, yaptığı açıklamada, casusluk suçlamasıyla 2 yıl önce gözaltına alınan ve Pekin'de yargılaması süren Avustralya vatandaşı Yang Hıngcün'ün davasına ilişkin endişelerinin devam ettiğini, söz konusu uygulamanın "keyfi" olduğunu söyledi.

Avustralya'nın Pekin Büyükelçisi Graham Fletcher'in Yang Hıngcün'ün yargılandığı davanın dünkü duruşmasına alınmamasına değinen Payne, Avustralyalı yetkililerin mahkeme girişindeki varlığının vatandaşlarına verdikleri desteği gösterdiğini ifade etti.

Casusluk suçu Çin'de 3 yıl hapis cezasından ölüm cezasına kadar değişen cezalar içeriyor.

Yang'ın 27 Mayıs'ta gerçekleşen duruşmasında mahkeme, kararı açıklamayı ertelemişti.

Avustralya vatandaşı Yang Hıngcün, Ocak 2019'da New York'tan seyahat ettiği Çin'in Guangcou kentine gidişinde ulusal güvenlik şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Yang, o tarihten bu yana hücrede tutuluyor.

Yang Hıngcün'ün eskiden Çin Devlet Güvenlik Bakanlığında istihbarat ajanı olarak çalıştığı iddiaları Çin basınında yer almış, iddia doğrulanmamıştı.

Avustralya ile Çin arasındaki ilişkilerin bozulması

Avustralya ile Çin arasındaki ilişkiler, Canberra'nın iç politikada yabancı etkisini önlemeye yönelik çıkardığı yasa ve bazı Çin yatırımlarına karşı aldığı tedbirler, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in 5G ağ altyapısı kurmasını yasaklaması ve ilk kez Çin'de tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kökenlerinin araştırılmasına yönelik bağımsız soruşturma talebinde bulunmasının ardından kötüleşmeye başlamıştı.

Pekin yönetimi Avustralya ile tüm rutin temaslarını askıya almış, devlet medyasında Avustralya'nın ABD'nin talimatıyla Çin karşıtı politikaları benimsediği eleştirileri yer almıştı.

Çin tarafı Avustralya'dan sığır eti, şarap, ıstakoz, arpa ve kereste ithalatını durdurmuştu. Ülkenin en büyük ihraç kalemi demir cevheri ise Çinli çelik üreticilerince satın alınmaya devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere