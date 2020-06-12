Son dakika haberleri: Avustralya'daki Kovid-19 yasaklarında "kişi başı 4 metrekare" kuralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Avustralya'daki Kovid-19 yasaklarında "kişi başı 4 metrekare" kuralı

Gelen son dakika haberlerine göre Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kapalı ve açık alanlarda 100 kişinin toplanmasına izin veren üçüncü aşamadaki kuralın kaldırılarak, yerine daha fazla kişinin bir araya gelebileceği fert başına dört metrekare kuralının uygulanacağını duyurdu.

Son dakika haberleri: Avustralya'daki Kovid-19 yasaklarında
12.06.2020 07:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 07:49

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kapalı ve açık alanlarda 100 kişinin toplanmasına izin veren üçüncü aşamadaki kuralın kaldırılarak, yerine daha fazla kişinin bir araya gelebileceği fert başına dört metrekare kuralının uygulanacağını duyurdu.

Başbakan Morrison başkent Canberra'daki Ulusal Kabine toplantısının ardından, Avustralya'yı normale döndürecek Kovid-19 yasaklarının kademeli olarak hafifletilmesini sağlayacak planın üçüncü aşamasında yapılan değişikleri açıkladı.

Daha önce planın üçüncü aşamasında kapalı ve açık alanlarda 100 kişiye kadar toplanmalara izin verecekleri açıklayan Başbakan Morrison, bu kuralın değiştirilerek yerine "dört metrekareye bir kişi" uygulamasını getirdiklerini söyledi.

Yeni kuralla birlikte açık ve kapalı alanlardaki büyük mekanlarda daha fazla kişinin toplanabileceğini vurgulayan Morrison, 40 bin veya daha az kapasiteli stadyumlardaki koltukların yüzde 25'inin dolmasına izin verileceğini bildirdi.

Temmuz ayında uygulamaya girmesi beklenen kuralların başlayacağı tarihe eyalet yönetimlerinin karar vereceğini belirten Başbakan Morrison, "Bu hemen gerçekleşmiyor, bu üçüncü adımın bir parçası." ifadelerini kullandı.

Avustralyalılara "protestolara katılmayın" çağrısı

Ülkede hafta sonunda mültecilere destek vermek amacıyla yapılması planlanan gösterilere tepki gösteren Morrison, protestocuların hem kendi hem de Avustralyalıların hayatlarını riske attıklarını söyledi.

Kovid-19 tehlikesi nedeniyle ülkedeki sağlık uyarılarının hala yürürlükte olduğunu hatırlatan Morrison, "gösterilere katılmayın" çağrısında bulundu.

Avustralya'da genelinde geçen hafta sonu on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen, gösterilerin Melbourne ayağına katılan 30 yaşlarındaki erkek protestocuya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı belirtilmişti.

Yaklaşık 1 milyon 711 bin kişiye yapılan testler sonucunda 7 bin 288 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Avustralya'da 102 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte yapılan test sonuçlarına göre ülke genelinde 9 yeni vaka tespit edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Haber
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti Haber
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü Haber
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi Haber
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı Haber
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada 'ifşa' ve 'nude atma' akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı
Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı 'Pes' dedirtti
Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı "Pes" dedirtti
Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu
Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit...
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının...
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi
ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Evgar Mariah Carey Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Korkmaz Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su İstifa Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Avustralya'daki Kovid-19 yasaklarında "kişi başı 4 metrekare" kuralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 07:52:41. #1.15#
title