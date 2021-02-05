Son dakika haberleri: Avustralya'da selde mahsur kalan araç sürücüleri kurtarıldı
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Son dakika haberleri: Avustralya'da selde mahsur kalan araç sürücüleri kurtarıldı

05.02.2021 22:43 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:47
Son dakika haberleri: Avustralya'da selde mahsur kalan araç sürücüleri kurtarıldı

Son dakika gelişmesine göre Avustralya'da sel nedeniyle yolda kalan TIR ve otomobil sürücüleri, kurtarma helikopteriyle mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Avustralya'da sel nedeniyle yolda kalan TIR ve otomobil sürücüleri, kurtarma helikopteriyle mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Olay, Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletindeki Minilya bölgesinde 4 Şubat'ta meydana geldi. Minilya bölgesindeki bir otoyolda sel nedeniyle mahsur kalan TIR ve otomobil sürücüleri, helikopterle kurtarıldı. Yerel medya, bölgede mahsur kalan 20 sürücünün kurtarıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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