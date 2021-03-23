Son dakika haberleri... Avustralya'da mecliste hükümet için çalışan erkeklerin cinsel içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edildi

Son dakika haberler... Son dönemde taciz ve tecavüz skandallarının gündeme geldiği Avustralya'da mecliste hükümet için çalışan bir grup erkeğin sohbet grubunda cinsel içerikli görüntü ve videolar paylaştığına dair iddialar ortaya atıldı.

Son dönemde taciz ve tecavüz skandallarının gündeme geldiği Avustralya'da mecliste hükümet için çalışan bir grup erkeğin sohbet grubunda cinsel içerikli görüntü ve videolar paylaştığına dair iddialar ortaya atıldı.

Avustralya basını, bir grup erkeğin, kadın milletvekillerinin masalarının da alet edildiği müstehcen fotoğraf ve videoları paylaşmak için bir sohbet grubu kurduğu iddialarını yayımladı.

Fotoğraf ve videolar sızdırılarak The Australian ve Channel 10 kanalına verilirken, iddialar, Avustralya toplumunda öfke yarattı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "iğrenç ve mide bulandırıcı" olarak nitelendirdiği iddiaların odağındaki bir milletvekili çalışanının işine son verildiğini açıkladı.

Morrison, olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak "Bu eylemleri geçekleştirenler, parlamentoda çalışanlara ve parlamentonun temsil ettiği ideallere saygısızlık ediyor." ifadelerini kullandı.

Avustralya'da cinsel taciz ve tecavüz iddiaları

Avustralya'da şubat ayında eski bir hükümet çalışanı Brittany Higgings, 2019 yılında bir bakanının parlamentodaki ofisinde tecavüze uğradığını iddia etmiş, işini kaybetme korkusu nedeniyle polise gitmediğini söylemişti.

Avustralya Başbakanı Morrison'un makamına gönderilen isimsiz bir mektupta da kabine üyelerinden birinin 1988'de 16 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği ileri sürülmüştü.

Ülke basınındaki haberlerde bu kabine üyesinin Başsavcı Christian Porter olduğuna ilişkin haberler yer almıştı.

Tecavüze uğradığını iddia eden kadının Şubat 2020'de polise şikayette bulunduktan sonra haziranda intihar ettiği belirtilmişti.

Avustralya Başsavcısı Porter, iddiaları reddederek görevine devam edeceğini duyurmuştu.

Avustralya'da 15 Mart'ta binlerce kadın hemcinsleri için sokaklara dökülmüş ve "Kadınların Adalet İçin Yürüyüşü" düzenlemişti.

Gösterilere katılan kadınlar, karşılaştıkları tehlikeli kurum kültürü ve kadın düşmanlığına dikkati çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer