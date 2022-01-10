Avustralya'da mahkeme Djokovic'in sınır dışı edilmesi kararını bozdu

Avustralya Federal Gezici ve Aile Mahkemesi, ünlü tenisçi Novak Djokovic'in sınır dışı edilmesi kararının 'mantıklı gerekçelere dayanmadığına' hükmederek iptaline karar verdi.

Djokovic'in, vizesinin iptaline yaptığı itiraza dair duruşması başladı. Avustralya Federal Gezici ve Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme, Melbourne Havalimanı'na geldikten sonra giriş vizesi iptal edilen Djokovic'in sınır dışı edilmesi kararının 'mantıklı gerekçelere dayanmadığına' hükmederek kararı bozdu. Mahkeme Yargıcı Anthony Kelly, ünlü tenisçinin ülkeye giriş yaparken Kovid-19 kurallarını sağlamadığı için vizesinin iptal edilmesinden sonra yerleştirildiği otelden, karardan sonra 30 dakika içinde serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, Avustralya'da mahkeme kararını bekleyen Djokovic'in, 'aşı muafiyetine' konu olan 16 Aralık'ta Covid-19 testinin pozitif çıkmasından bir gün sonra, bir etkinliğe maskesiz katıldığını gösteren fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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