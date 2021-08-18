Son dakika haberleri | Avustralya'da küçük uçak düştü, pilot hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Avustralya'da küçük uçak düştü, pilot hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Avustralya'da küçük uçak düştü, pilot hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Avustralya'nın Queensland eyaletinde akrobasi için tasarlanmış küçük bir uçağın düşmesi sonucu pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde akrobasi için tasarlanmış küçük bir uçağın düşmesi sonucu pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Sivil Havacılık Güvenliği Kurumu (CASA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Queensland eyaletinin Bribie Adası yakınlarında içinde sadece pilotun bulunduğu küçük uçak, henüz açıklanmayan bir nedenle boş alana düştü.

Uçaktaki pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

CASA Sözcüsü Peter Gibson, akrobasi için tasarlanmış Acroduster tipi uçağın pilotundan uçak düşmeden önce herhangi bir acil yardım çağrısı alınmadığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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