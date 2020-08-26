Son dakika haberleri... Avustralya'da Kovid-19'dan 24 kişi daha öldü
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Son dakika haberleri... Avustralya'da Kovid-19'dan 24 kişi daha öldü

Son dakika gündem haberine göre Avustralya'nın Victoria eyaletinde 24 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki toplam can kaybı 549'a yükseldi.

Son dakika haberleri... Avustralya'da Kovid-19'dan 24 kişi daha öldü
26.08.2020 06:03 | Son Güncelleme: 26.08.2020 06:06

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 24 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki toplam can kaybı 549'a yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19'dan en fazla can kaybı ve vakanın kaydedildiği Victoria eyaletinde 149, Yeni Güney Galler'de 6, Queensland'da 1 kişinin Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

Victoria'da 24 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten can kaybı 549'a çıkarken, son günlerde can kaybı yaşanmayan Yeni Güney Galler'de (NSW) 52, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ülkede, virüsün ortaya çıkmasından bu yana yaklaşık 5 milyon 814 binden fazla testin sonucuna göre Kovid-19'a yakalanan 25 bin 209 Avustralyalı'dan, 19 bin 809'u sağlığına kavuşurken, 3 bin 877 aktif vakadan, 42'si yoğun bakımda olmak üzere 644'ü çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Victoria'da ölen 24 kişiden 21'i yaşlı bakım evlerinden

Kovid-19'un yayılmasını durdurmaya yönelik 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının yanı sıra 4. seviyedeki kısıtlamaların yürürlükte olduğu Victoria eyaletinde hayatını kaybeden 24 kişiden 21'inin yaşlılar evinden olduğu açıklandı.

Son günlerdeki vaka sayılarında azalma görüldüğünü ancak artan can kayıplarının üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, hayatını kaybedenlerin yaşları 60 ila 90 aralığında değişen 14'ü erkek 10 kadından oluştuğunu söyledi.

Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında 13 Eylül'e kadar yürürlükte olan yasak ve kısıtlamaların uzatılması konusunda da açıklamada bulunan Andrews, olması gerekenden daha uzun bir sürede kısıtlamaya gitmeyeceklerini hatırlatarak, "İnsanlara kesin tarihler veremememizin sinir bozucu olduğunu biliyorum. Ama bu işin doğası bu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan son 24 saatte 6 yeni vakanın görüldüğü NSW'de, 3 okul ve bir spor salonunun dezenfekte edilmek üzere, geçici süreliğine kapatıldığı bildirildi.

Yeni Zelanda'da aktif vaka sayısı 134'e çıktı

Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 5 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Yeni vakalarla birlikte ülkedeki aktif vaka sayısının 134'e yükseldiğini açıklayan Dr. Bloomfield, aktif vakalardan 10 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

Yeni Zelanda'da Kovid-19'a yakalandığı belirlenen toplam 1695 kişiden 1539'u iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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