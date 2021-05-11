Son dakika haberleri: Avustralya'da göçmen gözaltı merkezinin altında tünel bulundu
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Son dakika haberleri: Avustralya'da göçmen gözaltı merkezinin altında tünel bulundu

Son dakika haberleri: Avustralya'da göçmen gözaltı merkezinin altında tünel bulundu
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Avustralya'da göçmen gözaltı merkezinin altında 20 metre uzunluğunda tünel tespit edildi.

Avustralya'da göçmen gözaltı merkezinin altında 20 metre uzunluğunda tünel tespit edildi.

BBC'nin haberine göre, ülkenin Batı Avustralya eyaletinde iltica talebinde bulunanlar dahil 300'den fazla kişinin tutulduğu Yongah Hill Göçmen Gözaltı Merkezi'nin 3 metre altında tünel olduğu fark edildi.

Uzunluğu 20 metreyi bulunan tünele gözaltı merkezinin içindeki lojman bloklarından birinden girişin sağlandığının saptanmasının ardından gözaltında tutulan çok sayıda kişi merkezin başka binalarına taşındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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