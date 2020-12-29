Son dakika haberleri! Avustralya'da bir askerin 200 yıl önce tuttuğu günlükte 6 Aborjin'in katledildiği iddia edildi

İrlandalı bir askerin 200 yıl önce yazdığı günlükte, Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde 1820'li yıllarda 6 Aborjin'in katledildiği ileri sürüldü.

"ABC News"in haberine göre, Tazmanya Üniversitesi Tarih Profesörü Pam Sharpe, İrlanda Ulusal Kütüphanesi'nin göçmenler hakkındaki dokümanların bulunduğu kataloğu araştırdığı sırada "Van Diemen's Land"e (Tazmanya) gönderilen İrlandalı asker Private Robert McNally'nin günlüğüne rastladı.

Günlüğündeki bilgilerden 1815-1836 yıllarında asker olduğu anlaşılan McNally, Tazmanya'da görevde bulunduğu sırada yaşadıklarıyla ilgili notlarında şunları ileri sürdü:

"Shaw adında bir adam, 2'si kadın 6 kişiyi öldürdüğü bilgisiyle bana geldi. Ona bu konu hakkında daha fazla konuşmamasını, adaletin önüne hesap vermeye çağrılacağı için bu konuyu bir sır olarak tutmasını tavsiye ettim. O, beni bu cesetlerle şenlik ateşi yaktığını gördüğüm bir yere götürdü."

Profesör Sharpe, McNally'nin günlüğünde anlatılan katliamın yapıldığı yerle alakalı yaptığı araştırmada kanıt bulamadığını, Tazmanya'da Aborjinlere karşı birçok suç işlendiğini ancak çoğu vakanın kayıtlara geçmediğini belirtti.

McNally'nin günlüğünde anlattıklarını "korkunç ve dehşet verici" verici olarak niteleyen Sharpe, ancak günlükteki olayın 1820'lerde Aborjinlere yapılanların muhtemel bir hikayesi olduğunu kaydetti.

Aborjinler yetişkin nüfusun yüzde 2'sini oluşturuyor

Arkeologlar, 2017'de, Aborjinlerin Avustralya'ya ilk olarak 65 bin yıl önce gittiğine dair arkeolojik verilere ulaşmıştı. Avustralya'nın kuzeyindeki Madhjedbebe kayalık alanında yaptıkları kazılarda buldukları el yapımı eşyalar üzerinde çalışan araştırmacılar, bunların en az 65 bin yıllık olduğunu, böylece Aborjinlerin kıtaya sanılandan 18 bin yıl daha önce gitmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

İlk Britanya filosunun 26 Ocak 1788'de kıtaya ayak basmasının ardından yerli halka yönelik büyük katliamlar ve kültürel soykırım yapıldığını savunan Aborjinler, bu tarihi "İstila Günü" ilan ederek "Avustralya Günü" olarak kutlanmasına karşı çıkıyor. Avustralya'da Aborjinler yetişkin nüfusun yüzde 2'sini oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı