Son dakika haberleri | Avukat Halit Çokan'dan barolara yönelik düzenlemeye ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Avukat Halit Çokan'dan barolara yönelik düzenlemeye ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberi: Kocaeli Barosu avukatlarından Halit Çokan, barolara yönelik düzenlemeye ilişkin, "Alternatif bir baro oluşturabilmeye imkan sağlayacak olan bu sistem, barolar arasında bir rekabete yol açıp, avukatlık mesleğinin geliştirilmesi için daha uygun bir zemin olabilecektir.

Son dakika haberleri | Avukat Halit Çokan'dan barolara yönelik düzenlemeye ilişkin açıklama Açıklaması
10.07.2020 09:15 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:24

Kocaeli Barosu avukatlarından Halit Çokan, barolara yönelik düzenlemeye ilişkin, "Alternatif bir baro oluşturabilmeye imkan sağlayacak olan bu sistem, barolar arasında bir rekabete yol açıp, avukatlık mesleğinin geliştirilmesi için daha uygun bir zemin olabilecektir." dedi.

Çokan, yaptığı açıklamada, barolara ilişkin düzenlemeleri de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, Anayasa'ya aykırı olduğu yönündeki iddiaların hukuki bir gerekçesinin olmadığını söyledi.

Demokratik bir düzende, yasamanın ve yürütmenin hatta yargının veya kamu adına yetkiyi kullanan insanların yapmış olduğu tasarruflara karşı demokratik bir tepkinin ortaya konabileceğini ifade eden Çokan, bu yasal düzenlemeye karşı demokratik tepki konmasında yadırganacak herhangi bir şeyin olmadığını belirtti.

Bu demokratik tepkinin ciddi, doğru ve yerinde olması gerektiğini ifade eden Çokan, bir yerde, belirli şartlar altında ikinci baro kurabilme imkanı verildiğini, mevcut baroların kapatılmadığını, mesleğe kabul şartlarının, hukuki işleyişin değiştirilmediğini bildirdi.

"15 Temmuz davalarına müdahil olmadılar"

Çokan, örgütlenme özgürlüğünün çeşitlendirme olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Bazı baroları eleştiren Çokan, "Bu baroların demokratik düzen ortadan kaldırılmaya ve anayasal düzen ayaklar altına alınmaya çalışıldığında, hukuk devleti ve düzeni askıya alınmaya çalışıldığında ortaya bir tepki koyup, darbecilerin yargılandığı salonlarda ortalığı ayağa kaldırmasını bekliyorduk. Ne acıdır ki bu davalara müdahil dahi olmadılar. Oysa 15 Temmuz'da anayasa askıya alınıyordu. Özgürlükler ortadan kaldırılıyordu. Hukuk devleti ihlal ediliyordu ve buna karşı baroların duruşma salonlarına dahi gelip müdahil olmayı istememelerini son derece düşündürücü olarak ele almak lazım." ifadelerini kullandı.

Çokan, "Barolar ortadan kaldırılıyor mu, hayır. Avukatların statüsü ve özlük hakları ile ilgili bir değişiklik var mı, hayır. O halde bir bardak suda fırtına koparacağınıza, siz 15 Temmuz'da demokratik düzeni ortadan kaldırmaya çalışanlara karşı duruşma salonlarına gelip, mücadele etmenizi bekliyorduk. Bu millet sizden bunu bekliyordu." şeklinde konuştu.

Yeni yasal düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığını savunan Çokan, "Bir özgürlük genişletiliyorsa Anayasa'ya aykırı olmaz. Daraltılıyorsa Anayasa'ya aykırı olur." dedi.

Çokan, bazı baroların, inanç özgülüğü konusundaki hak ihlallerinde hep sustuğunu ve sessiz kalmayı tercih ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Barolar, 28 Şubat'ta insanlara din ve vicdan özgürlüğünden kaynaklanan haklarını kullanırken, onlara karşı yapılan baskılar, hak ihlalleri söz konusu olurken bu barolar nerede duruyordu? İnançlı insanlar, Yüksek Askeri Şura kararlarıyla ordudan atılıp, FETÖ terör örgütünün kılık değiştirerek askeriyede kalması sağlanırken, bu barolar nerede duruyordu? Partiler kapatılırken barolar neden sesini çıkarmadı. 'Ordu göreve' diye demokratik düzen ortadan kaldırılmaya çalışılırken, barolar nerede duruyordu? Seçilmiş bir insan görevden alınırken, barolar nerede duruyordu? Herkesin bir dönüp siciline bakması lazım."

Çoklu baronun, Türkiye'ye mahsus bir sistem olmadığını, bu sistemin ABD, Fransa ve İngiltere'de uygulandığını belirten Çokan, "Sanki Türkiye'de yeni icat edilmiş bir sistem, bir düzen getiriliyormuş gibi ve sanki anayasal düzen ortadan kaldırılıyormuş gibi hava estirmek, en azından çok hakkaniyetli bir tutum değil. Alternatif bir baro oluşturabilmeye imkan sağlayacak olan bu sistem, barolar arasında bir rekabete yol açıp, avukatlık mesleğinin geliştirilmesi için daha uygun bir zemin olabilecektir." dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi Magazin
Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü Güncel
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu 3. Sayfa
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak Sağlık
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu Yaşam
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli
e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Murat Kurum Halife Hafter Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman Hadise Filiz Akın Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Tamer Tuna Rıza Çalımbay Henry Onyekuru Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Karar Bakan Temmuz
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Avukat Halit Çokan'dan barolara yönelik düzenlemeye ilişkin açıklama Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 09:24:20. #1.14#
title