Son dakika haberleri... Avrupa'nın kategorisinde en büyük barajı Çetin HES, elektrik üretmeye başladı
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Son dakika haberleri... Avrupa'nın kategorisinde en büyük barajı Çetin HES, elektrik üretmeye başladı

Son dakika gelişmesine göre SİİRT'in Şirvan ve Pervari ilçe sınırları içerisinde yer alan Avrupa'nın en büyük silindirle sıkıştırılmış beton tipi olma özelliğini taşıyan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımıyla üretime başladı.

Son dakika haberleri... Avrupa'nın kategorisinde en büyük barajı Çetin HES, elektrik üretmeye başladı
05.07.2020 18:24 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:56
SİİRT'in Şirvan ve Pervari ilçe sınırları içerisinde yer alan Avrupa'nın en büyük silindirle sıkıştırılmış beton tipi olma özelliğini taşıyan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımıyla üretime başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan 52 hidroelektrik santralleri arasında bulunan Avrupa'nın en büyük silindirle sıkıştırılmış beton tipi olma özelliğini taşıyan Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçeleri kırsalındaki Çetin Barajı ve HES, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans katımıyla üretime başladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla bağlandığı törene Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, yüklenici firma yetkilisi Nihat Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.'TÜRKİYE EKONOMİSİNE YILLIK 100 MİLYON DOLARLIK KATKI YAPACAK' Törende konuşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Çetin Barajı ve HES'in tam kapasite elektrik üretimine başlamasının Türkiye ekonomisine yıllık 100 milyon dolarlık katkı sağlayacağını söyledi. Çetin Barajı ve HES'in rekor sayılabilecek bir sürede 2,5 yılda tamamlandığının belirten Yılmaz,  Çetin Barajı ve HES'in Avrupa'nın en büyük silindirle sıkıştırılmış beton tipi olma özelliğini taşıdığını ifade etti. Yılmaz, "600 milyon dolar yatırımla inşaatı tamamlanan Çetin Barajı ve HES'in tam kapasite elektrik üretimine başlamasının ardından yıllık ortalama 1.5 milyar kilowatt saat enerji üretimi gerçekleştireceği ve Türkiye ekonomisine yıllık 100 milyon dolarlık katkı yapacaktır" dedi.

 


- Siirt

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Kaynak: DHA

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