Son dakika haberleri... Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay
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Son dakika haberleri... Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay

06.01.2021 15:38 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:42
Son dakika haberleri... Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) ABD'nin Moderna koronavirüs aşısını onayladığı bildirildi.

 Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) ABD'nin Moderna koronavirüs aşısını onayladığı bildirildi.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) ABD'nin Moderna koronavirüs aşısını onayladığı bildirildi. ABD'nin Moderna aşısı Avrupa'dan onay alan ikinci aşı oldu. Aşının Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan Moderna aşısının kullanıma sunulabilmesi için Avrupa Komisyonu tarafından da onaylanması gerekiyor.


- Belçika

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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