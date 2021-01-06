Son dakika haberleri... Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay
06.01.2021 15:38 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:42
Edinilen son dakika gelişmesine göre Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) ABD'nin Moderna koronavirüs aşısını onayladığı bildirildi.
Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) ABD'nin Moderna koronavirüs aşısını onayladığı bildirildi.
- Belçika
Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) ABD'nin Moderna koronavirüs aşısını onayladığı bildirildi. ABD'nin Moderna aşısı Avrupa'dan onay alan ikinci aşı oldu. Aşının Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan Moderna aşısının kullanıma sunulabilmesi için Avrupa Komisyonu tarafından da onaylanması gerekiyor.
- Belçika
Kaynak: Demirören Haber Ajansı