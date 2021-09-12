Son dakika haberleri: Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda Türkiye, karma takımlar müsabakalarında gümüş madalya kazandı

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda Türkiye, karma takımlar müsabakalarında Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Milli judocular Özlem Yıldız, Hasret Bozkurt, Habibe Afyonlu, Hilal Öztürk, Ömer Kemal Aydın, Umalt Demirel, Ahmet Çuhadar, İbrahim Halil Özmen'den oluşan karma takım ilk turda Macaristan'a 4-1 üstünlük sağlayarak, çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Almanya'yı 4-2 ile geçen milliler, yarı finalde Rusya ile karşılaştı.

Rusya ile 3-3 berabere kalan milliler, altın skor müsabakasında Hasret Bozkurt'un rakibini yenmesi sonucu finale çıktı.

Finalde Fransa ile karşılaşan ve rakibine 4-0 yenilen karma takımı, Avrupa ikincisi oldu.