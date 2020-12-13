Son dakika haberleri: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.
13.12.2020 18:03 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:06
Son dakika spor haberi... Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar