Son dakika haberleri! Avrupa'daki Eunice Fırtınası'nda ölü sayısı 16'ya yükseldi

Avrupa'nın kuzeybatısında etkili olan Eunice Fırtınası nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa'nın kuzeybatısında etkili olan Eunice Fırtınası'nda bilanço ağırlaşıyor. Fırtına nedeniyle İngiltere, İrlanda, Hollanda, Belçika, Almanya ve Polonya'da en az 16 kişi hayatını kaybetti. Avrupa'da ayrıca fırtına nedeniyle on binlerce ev ve işyeri elektriksiz kaldı, ulaşım durma noktasına geldi.

Tren seferleri iptal edildi

İngiltere'deki tren operatörleri, Eunice Fırtınası'nın saatte 196 kilometre hıza ulaşması nedeniyle tren seferlerinin çoğunun iptal edildiğini ve halka seyahat etmeme çağrısında bulunduklarını açıkladı. Hollanda'da ise tren raylarında meydana gelen hasardan dolayı Avrupa ülkelerine sefer düzenleyen Eurostar ve Thalys uluslararası demiryolu şirketlerinin seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Fransa ve İrlanda'da tren seferleri ve elektrik kesintileri yaşanırken, Almanya'nın demiryolu operatörü Deutsche Bahn, bin kilometreden fazla demiryolunun hasar gördüğünü açıkladı. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa